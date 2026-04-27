В Москве суд удовлетворил иск участника СВО к Минобороны на четыре миллиона

Участник СВО отсудил у Минобороны РФ четыре миллиона рублей В Москве суд удовлетворил иск участника СВО к Минобороны на четыре миллиона

Москва27 апр Вести.Участник СВО отсудил у Минобороны России четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По имеющимся данным, мужчина обратился в Министерство обороны с заявлением о получении единовременной выплаты в соответствии с Указом президента РФ от 05.03.2022 №98. Ему отказали, и тогда военнослужащий подал иск в суд.

Считая свои права нарушенными, ветеран боевых действий, также награжденный медалью "За отвагу", обратился в суд с иском к Минобороны России и просил взыскать с ответчика денежные средства в размере 4 000 000 рублей говорится в сообщении

Бутырский районный суд Москвы удовлетворил требования истца.