Москва27 апрВести.Участник СВО отсудил у Минобороны России четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По имеющимся данным, мужчина обратился в Министерство обороны с заявлением о получении единовременной выплаты в соответствии с Указом президента РФ от 05.03.2022 №98. Ему отказали, и тогда военнослужащий подал иск в суд.
Считая свои права нарушенными, ветеран боевых действий, также награжденный медалью "За отвагу", обратился в суд с иском к Минобороны России и просил взыскать с ответчика денежные средства в размере 4 000 000 рублейговорится в сообщении
Бутырский районный суд Москвы удовлетворил требования истца.