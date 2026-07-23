Суд взыскал с Rheinmetall €47 млн за сорванный контракт с Минобороны РФ Суд Москвы удовлетворил иск военной прокуратуры к Rheinmetall на сумму €47 млн

Москва23 июл Вести.Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу военной прокуратуры, взыскав с немецкого оборонного концерна Rheinmetall и его структур более 47 миллионов евро. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщили ТАСС в судебной инстанции, "суд решил иск Московской военной прокуратуры к структурам Rheinmetall — Rheinmetall Electronics GmbH, Rheinmetall Eastern Markets GmbH, Rheinmetall Aktiengesellschaft — и двум другим ответчикам удовлетворить в полном объеме". Суд потребовал взыскать с ответчиков 47 млн 202 тыс. евро и признать контракт с Минобороны расторгнутым.

Речь идет о договоре, заключенном еще в 2011 году между российским оборонным ведомством и немецкой компанией на строительство и оснащение Центра боевой подготовки сухопутных войск в поселке Мулино Нижегородской области. Однако после введения антироссийских санкций в 2014 году немецкая сторона не выполнила взятые на себя обязательства, после чего начался суд.