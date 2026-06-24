Суд изъял имущество собственников ростовского завода ГПЗ-10 на почти 200 млрд

Суд изъял активы собственников ростовского подшипникового завода на 199,6 млрд Суд изъял имущество собственников ростовского завода ГПЗ-10 на почти 200 млрд

Москва24 июн Вести.Столичный суд изъял имущество собственников ГПЗ-10, удовлетворив таким образом иск Генпрокуратуры, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В сообщении уточняется, что при выполнении гособоронзаказа на заводе было совершено хищение на 2,2 млрд рублей, дело о мошенничестве рассматривает Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10 рассказал собеседник агентства

Стоимость изъятых активов оценивается в 199,6 млрд рублей. Это сами три подшипниковых завода, складские комплексы "Элма", строительная компания "СК10".

Защита подала апелляцию на решение суда, слушание состоится 2 июля.