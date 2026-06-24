Москва24 июнВести.Столичный суд изъял имущество собственников ГПЗ-10, удовлетворив таким образом иск Генпрокуратуры, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В сообщении уточняется, что при выполнении гособоронзаказа на заводе было совершено хищение на 2,2 млрд рублей, дело о мошенничестве рассматривает Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10рассказал собеседник агентства
Стоимость изъятых активов оценивается в 199,6 млрд рублей. Это сами три подшипниковых завода, складские комплексы "Элма", строительная компания "СК10".
Защита подала апелляцию на решение суда, слушание состоится 2 июля.