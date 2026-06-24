Москва24 июн Вести.АО "Элма" - головная структура одноименной группы компаний, одного из крупнейших владельцев складской недвижимости в России, - перешло под управление ООО "Нефтехимремстрой", подконтрольного Росимуществу. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные СПАРК.

АО "Элма" … 19 июня 2026 года перешло в управление единственного акционера - АО "КП Капитал". Эта компания, в свою очередь, перешла в управление подконтрольному Росимуществу ООО "Нефтехимремстрой" говорится в публикации

Компания контролирует 1,05 миллиона квадратных метров складских и технопарковых площадей в Москве, Ростове-на-Дону, Московской, Ленинградской и Тверской областях. Ранее бенефициаром группы выступал Дмитрий Гордица, совладелец ГК КИМП, производителя подшипников для оборонных предприятий.

В конце 2025 года Гордица стал фигурантом дела по иску Генеральной прокуратуры – надзорное ведомство обвинило предприятие в хищении бюджетных средств. В рамках этого дела "Элма" перешла под контроль государства. Тогда активы компании оценили в 120 миллиардов рублей, но эксперты называют другие цифры: управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов - 60–90 миллиардов рублей, директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов считает реальной цену в 45–50 миллиардов.

Ахмедзянов предполагает, что портфель "Элмы" выставят на торги – как ранее поступили с активами складского девелопера Raven Russia, которые до сих пор не проданы. На этой неделе Росимущество объявило уже пятый аукцион. Эксперт считает, что ситуация повторится: при высокой ключевой ставке и сложной рыночной конъюнктуре спрос на активы будет ограниченным.

Ранее Росимуществу удалось продать активы крупнейшего в стране золотодобытчика "Южуралзолото" (ЮГК), но почти вдвое дешевле стартовой цены - за 93,1 миллиарда рублей вместо 162 миллиардов.