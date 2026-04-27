Москва27 апр Вести.Генерального директора горнопромышленной компании Антона Кима задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Антон Ким задержан в рамках расследования уголовного дела цитирует собеседника агентство

Уточняется, что компания Кима "ГМП" была зарегистрирована в феврале 2024 года. Она занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также добычей руд и песков драгоценных металлов, таких как золото, серебро и металлы платиновой группы. Помимо этого, организация предоставляла "услуги в других областях добычи полезных ископаемых". Уставной капитал составляет 100 тысяч рублей.

По данным агентства, с марта 2025 года активы Антона Кима были арестованы приставами главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП, которое занимается особо важными исполнительными производствами.