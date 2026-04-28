Москва28 апр Вести.Платформа по продаже подержанных автомобилей Carprice перешла Ростеху. Госкорпорация теперь является 100-процентным владельцем ООО "Селаникар", которому принадлежит сервис.

Также Ростеху переданы другие цифровые активы, изъятые по решению суда в рамках дела бизнесмена Александра Галицкого, сообщает "Интерфакс". Речь идет о долях в десяти компаниях.

Из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что активы попали в Ростех не через Росимущество, а напрямую.

В марте Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и основанный им фонд Almaz Capital Partners за финансирование ВСУ. Недвижимое имущество Галицкого и банковские счета были обращены в доход государства. В доход РФ суд также обратил имущество, принадлежавшее связанным с Галицким лицам.

По данным "Ведомостей", среди изъятых активов были платформа Carprice и доли в компаниях по разработке цифровых продуктов, принадлежавшие владельцу группы "Ланит" Филиппу Генсу и совладельцу компании "Айтеко" Шамилю Шакирову. Суд счел, что активы использовались для финансирования Галицкого и его фонда.