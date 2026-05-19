Москва19 мая Вести.Госкорпорация "Росатом" стала единственным акционером Калининградского морского торгового порта (КМТП) с 18 мая.

Летом 2023 года суд Калининграда по иску Генпрокуратуры обратил в казну 52% акций порта, находившихся у Николая Лысенко и депутата Госдумы Андрея Колесника. С них также взыскали незаконно полученный доход в размере 369,2 миллиона рублей.

С конца 2025 года управление этим активом, ранее национализированным, осуществляла структура госкорпорации — FESCO.

По оценкам экспертов, Росатом полностью взял под контроль КМТП и Калининградский морской рыбный порт как ключевые звенья логистики новой арктической транспортной системы. Калининград должен стать важным элементом единой сети в рамках проекта "Большой Северный морской путь" (БСМП), анонсированного в 2024 году.

Проект призван сформировать единый маршрут от Балтики до Тихого океана, связав европейскую часть России с Арктикой и Дальним Востоком. В БСМП также войдут Санкт-Петербург, Архангельск и Мурманск.

Ранее спецпредставитель Росатома заявил о растущем значении Северного морского пути (СМП) для России и всего мира. При этом подчеркивалось, что срок реализации любого проекта, связанного с Арктикой, начинается от пяти лет.