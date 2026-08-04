Мещанский суд начал дело о хищении 1 млрд при строительстве ЖК для шахтеров Бывшего гендиректора "Колмар" обвинили в растрате миллиарда на жилье в Якутии

Москва4 авг Вести.В Мещанском суде Москвы начался процесс над бывшим гендиректором угледобывающей компании "Колмар" Артемом Левиным и его предполагаемыми сообщниками — предпринимателем Владимиром Шалганом и главой фирмы-подрядчика Василием Криволаповым. Их обвиняют в растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве жилого квартала для шахтеров в якутском Нерюнгри, пишет MK.RU.

Следствие полагает, что Левин незаконно обеспечил победу в тендере компании "Андромета Северо-Восток", введя в заблуждение комиссию относительно её технологических возможностей. Из выплаченного миллиардного аванса на стройку потратили лишь 440 миллионов, остальные деньги, по версии обвинения, похитили.

Защита Артема Левина настаивает на его полной невиновности. По словам адвоката, экспертиза подтвердила целевое расходование средств, а стройка остановилась из-за отказа акционеров "Колмара" от проекта на фоне пандемии, санкций и резкого падения спроса на уголь. Квартиры в будущих домах просто перестали быть рентабельными.