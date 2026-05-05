В Ленобласти вынесли приговор за хищение 314 млн руб. у дольщиков

В Ленобласти осудили застройщика за хищение 314 млн руб. у дольщиков В Ленобласти вынесли приговор за хищение 314 млн руб. у дольщиков

Москва5 мая Вести.Бизнесмен из Ленинградской области Виктор Меркурьев отправится в колонию на 4,5 года за хищение 314 миллионов рублей у 25 дольщиков. Приговор мужчине вынес Всеволожский городской суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что с сентября 2016 года по февраль 2022 года Меркурьев, будучи бенефициаром компаний "Строй дом" и "Авеню", предлагал дольщикам приобрести квартиры в жилом доме во Всеволожском районе. При этом он не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Большую часть средств он потратил на личные цели, не связанные со строительством объектов.

В результате 25 дольщикам был причинен ущерб на сумму свыше 314 млн рублей сказано в сообщении

Суд признал Меркурьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему 4,5 года в колонии общего режима.

Строительство дома завершено новым застройщиком, дом сдан в эксплуатацию.