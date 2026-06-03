На 430 млн рублей обманул дольщиков экс-руководитель компании в Хабаровском крае Экс-руководитель стройфирмы в Хабаровском крае получил срок за обман дольщиков

Москва3 июн Вести.Бывший руководитель строительной организации признан виновным в хищении 430 миллионов рублей у дольщиков в Хабаровском крае, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что с марта 2017 по ноябрь 2020 года фирмой фигуранта под видом заключения договоров участия в долевом строительстве привлекались денежные средства дольщиков. Но строительство пяти многоквартирных домов не велось. Обязательства перед 205 дольщиками были не выполнены, похищено более 430 миллионов рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом отмечается в сообщении

В ходе следствия обманутым дольщикам осуществлены компенсационные выплаты Фондом развития территорий. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество фигуранта наложен арест.