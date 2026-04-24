В ХМАО оправдали застройщика по делу о хищении у дольщиков 15 млн рублей

Москва24 апр Вести.Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа оправдал местного бизнесмена Олега Зырянова по уголовному делу о хищении 15,4 миллиона рублей у дольщиков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что следствие вменяло застройщику мошенничество в особо крупном размере при строительстве при строительстве индивидуального жилого дома в Нефтеюганске.

При этом в ходе судебного разбирательства потерпевшие дольщики заявили, что имеют каких-либо претензий к Зырянову и не поддерживают ранее направленные ими гражданские иски. Это подтвердило и отсутствие имущественного ущерба от действий бизнесмена.

Судом установлено, что жилой дом введен в эксплуатацию, а все дольщики получили причитающиеся им жилые помещения. Государственный обвинитель не смог представить суду достаточных и бесспорных доказательств того, что О.Е. Зырянов имел умысел и обманным путем завладел денежными средствами потерпевших говорится в сообщении

В итоге суд признал, что в действиях бизнесмена отсутствует состав преступления, и вынес оправдательный приговор. За Зыряновым признано право на реабилитацию, включая возмещение причиненного уголовным преследованием вреда.

Приговор в законную силу не вступил.