В Магаданской области с бизнесмена, сорвавшего госконтракт, взыскали ₽15 млн С бизнесмена, сорвавшего госконтракт, взыскано ₽15 млн в Магаданской области

Москва18 апр Вести.В Магаданской области прокуратура добилась в суде признания договора на выполнение работ по обустройству туристического маршрута "Бухта Батарейная" ничтожным и взыскания с предпринимателя свыше 15,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что в марте 2025 года агентством по туризму Магаданской области с индивидуальным предпринимателем без соблюдения конкурентных процедур заключен договор на выполнение работ по обустройству туристического маршрута "Бухта Батарейная".

При этом законное требование антимонопольного органа об устранении нарушений при проведении аукциона проигнорировано. В апреле 2025 года подрядчику выплачен аванс в размере свыше 13,6 млн рублей. В установленный срок работы по договору в полном объеме не выполнены и не приняты заказчиком уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства

Арбитражный суд Магаданской области поддержал позицию прокуратуры и с учетом процентов за пользование чужими деньгами взыскал с бизнесмена 15,6 млн рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило, добавили в ведомстве.