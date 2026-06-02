Предпринимателя из Новокузнецка будут судить за мошенничество

Москва2 июн Вести.В Новокузнецке местный предприниматель предстанет перед судом за преступление мошеннического характера. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области-Кузбасса.

Как говорится в сообщении ведомства, мужчина получил свыше 1,5 миллионов рублей, не выполнив поставку сжиженного углеводородного газа.

В Новокузнецке прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму 1,6 млн рублей написано в канале ведомства в MAX

Уголовное дело заведено по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ. В настоящий момент оно было направлено в суд Новокузнецка для рассмотрения по существу.