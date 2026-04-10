Глава поселения на Кубани арестован по обвинению в превышении полномочий

На Кубани главу поселения обвиняют в совершении должностных преступлений

Москва10 апр Вести.В рамках расследования уголовного дела по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге обвинение предъявлено главе Новотитаровского сельского поселения. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в MAX.

По материалам следствия, в марте 2025 года фигурант заключил фиктивные муниципальные контракты на проведение мнимых работ с одной коммерческой организацией. На самом деле они были выполнены в 2023 году.

На основании фальсифицированных справок о стоимости работ и затрат якобы проведенные работы по прокладке водопроводных сетей были оплачены из бюджетных средств на сумму, превышающую 2,5 млн рублей.

На движимое и недвижимое имущество фигуранта по ходатайству органов следствия наложен арест на сумму 15 млн рублей говорится в сообщении

Обвиняемый заключен под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия. Руководитель коммерческой организации также стал фигурантом уголовных дел.