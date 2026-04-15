Москва15 апрВести.Суд в Кемеровской области признал виновным замдиректора коммерческой организации по делу о покушении на мошенничество, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Следственного комитета.
Следствие выяснило, что в 2023 году коммерческая организация заключила с муниципальным предприятием в Новокузнецке контракт на поставку и установку котла на сумму более 2,1 млн рублей. Работы были выполнены, но с нарушениями и не в полном объеме.
При этом подрядчик предоставил акты выполненных работ и требование на оплату, на основании которых сотрудниками муниципального предприятия произведена частичная оплата в размере 600 тыс. рублейподчеркнули в Следкоме
Уже в 2024 году дефекты в оборудовании вскрылись, после чего заказчик отказался перечислить остаток средств исполнителю. Нарушения также зафиксировали прокуратура региона.
Виновному в покушении на мошенничество назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Он также обязан заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.