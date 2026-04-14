Подрядчика из Курска приговорили к 8 годам колонии за хищения на фортификациях

Москва14 апр Вести.Ленинский районный суд Курска признал директора ООО "Кремень" Игоря Ругаева виновным в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Сообщается, что фигурант внес в смету затраты на строительство зданий и иных объектов при возведении оборонительных сооружений в приграничных областях, а также застраховал технику, жизнь и здоровье рабочих, но не выполнил своих обязательств.

Ругаев вину не признал. Более того, он считает, себя не обвиняемым, а потерпевшим.

Я и моя компания понесли убытки, так как корпорация перестала принимать документы, оплачивать, возмещать ущерб не стала. А теперь ее признают банкротом, чтобы не рассчитываться с подрядчиками. Бережнов и Дедов в судебном заседании говорили, что мне Корпорация осталась должна. … В чем моя вина? Мне не заплатили, мою технику разбили, моя организация не может работать, техника стоит сказал Ругаев в последнем слове

Мужчине назначили восемь лет колонии общего режима со штрафом в 6,3 млн руб. Кроме того, Ругаева лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций в сфере заключения госконтрактов, на 2 года.