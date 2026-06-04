Директор подрядчика получил 3 года колонии за мошенничество на 14 млн в Канске

Приговор директору компании за неисполнение контракта вынесли под Красноярском Директор подрядчика получил 3 года колонии за мошенничество на 14 млн в Канске

Москва4 июн Вести.Директор фирмы-подрядчика, получившей муниципальный контракт стоимостью более 14 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок и не исполнившей его, получил 3 года колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

Контракт на очистку от нелегальных свалок сел Георгиевка, Ашкаул, Бережки и Филимоново Канского района ООО "Энергия Канск" получило осенью 2024 года.

… мусор необходимо было собрать, вывезти и утилизировать на специализированном полигоне или передать на переработку. Только на приобретение талонов для законной сдачи отходов требовалось потратить более 8 млн руб. отметили в пресс-службе

Однако вместо этого директор подрядчика предоставил заказчику поддельные талоны, а мусор захоронил на территории Канска.

В суде подсудимый вину не признал. Он настаивал, что спор должен рассматриваться в рамках гражданско-правовых отношений, а не уголовного законодательства.

Суд признал 34-летнего директора фирмы виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отдельную оценку надзорного ведомства получили и последствия для окружающей среды.