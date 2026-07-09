Двое ростовчан пойдут под суд за срыв обязательств по госконтракту в Канске

В Красноярске осудят двух ростовчан за мошенничество на госконтракте в Канске Двое ростовчан пойдут под суд за срыв обязательств по госконтракту в Канске

Москва9 июл Вести.Двое бизнесменов из Ростова-на-Дону предстанут перед судом в Красноярске за срыв инженерных изысканий на полигоне лигнинохранилища в Канске, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

Преступный замысел возник у директора ростовской компании, специализирующейся на инженерных изысканиях, летом 2021 года. Он увидел возможность заработать на ликвидации одного из самых сложных объектов накопленного экологического вреда в крае — полигона лигнинохранилища под Канском. Поскольку его предприятие не располагало необходимым оборудованием и специалистами, мужчина решил выиграть государственный контракт, создать видимость его исполнения и получить деньги из бюджета.

Для этой цели он привлек знакомого, который зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, а затем представлялся заместителем директора организации, вел переговоры с заказчиком, подписывал документы и координировал исполнение контракта, хотя в компании не работал.

Чтобы победить в аукционе, подрядчик снизил стоимость работ почти втрое — с заявленных 15 млн руб. до 5,19 млн руб. После победы фирма заключила с министерством экологии края госконтракт на выполнение полного комплекса инженерно-геологических, геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий, необходимых для подготовки проекта рекультивации объекта. Однако вместо полноценной работы обвиняемые выполнили лишь небольшую ее часть отметили в пресс-службе

Технические отчеты с заведомо недостоверными сведениями обвиняемые передали заказчику вместе с актами выполненных работ. Все документы были приняты, деньги фигурантам переведены.

Дело с утвержденным обвинительным заключением по статье о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере передано в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Для обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие фигурантам автомобили и недвижимость общей стоимостью свыше 13 млн руб.

Сами обвиняемые вину не признали.