Москва9 июлВести.В Воронежской области заведено уголовное дело на лжепоставщиков топлива, которые обманным путем похитили 18 млн рублей у крупного агрохолдинга в Лискинском районе. Об этом сообщает ТАСС.
Мошенники представились официальными партнерами нефтяной компании и предложили предприятию на выгодных условиях заключить договор на поставку дизельного топлива.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)говорится в публикации
В материале уточняется, что преступление было совершено с конца июня по начало июля. Для подтверждения своих полномочий неизвестные показали поддельные документы, после чего представители предприятия произвели оплату. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь, а топливо так и не было поставлено.