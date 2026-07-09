Заведено дело на мошенников, похитивших у воронежского холдинга 18 млн рублей Лжепоставщики топлива похитили у агрохолдинга в Воронежской области 18 млн

Москва9 июл Вести.В Воронежской области заведено уголовное дело на лжепоставщиков топлива, которые обманным путем похитили 18 млн рублей у крупного агрохолдинга в Лискинском районе. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники представились официальными партнерами нефтяной компании и предложили предприятию на выгодных условиях заключить договор на поставку дизельного топлива.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в публикации

В материале уточняется, что преступление было совершено с конца июня по начало июля. Для подтверждения своих полномочий неизвестные показали поддельные документы, после чего представители предприятия произвели оплату. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь, а топливо так и не было поставлено.