Москва29 мая Вести.В Воронеже жертвой мошенников стал 66-летний заведующий кафедрой уголовного и гражданского права. Он перевел аферистам более 15,5 миллиона рублей, а также лишился автомобиля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Профессор обратился в отдел полиции №6, лишившись гигантской суммы и автомобиля после сообщения от "председателя домового чата"… Общий ущерб составил 15 590 940 рублей говорится в публикации

Все началось 18 мая, когда профессору предложили вступить в новую группу управляющей компании. Мужчина сообщил пришедший в sms код, после чего, как заявили аферисты, он утратил контроль над своим аккаунтом на портале госуслуг. Далее в дело вступили псевдосотрудники Росфинмониторинга и ФСБ - они припугнули пенсионера и заставили его спасать деньги, чтобы те случайно не ушли на "финансирование недружественного государства".

Профессор вместе с дочерью перечислил около 11,5 миллиона рублей, якобы за покупку мебели, затем сдал в ломбард драгоценности на 2,5 миллиона и в срочном порядке продал свою машину за 3,5 миллиона. Все вырученные средства он перевел злоумышленникам в виде криптовалюты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).