В суд Подмосковья направлено уголовное дело о хищении более 11,7 млн

Мошенники похитили более 11,7 млн рублей у жителя в Подмосковье В суд Подмосковья направлено уголовное дело о хищении более 11,7 млн

Москва4 авг Вести.В Московской области участники преступной группы похитили у потерпевшего более 10 миллионов рублей и 22 тысячи долларов США. Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре в мессенджере MAX.

Наро-Фоминская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Подмосковья. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размер, организованной группой) отмечается в сообщении

По версии следствия, в марте нынешнего года участники преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представились потерпевшему сотрудниками техподдержки одного из интернет-порталов и правоохранительных органов.

Они сообщили, о якобы взломе личного кабинета гражданина и оформленной от его имени доверенности на находящееся в федеральном розыске лицо.

Потерпевшего убедили передать денежные средства курьеру, чтобы сохранить их "на безопасном счету".

Так, мужчина передал обвиняемому 10 миллионов рублей и 22 тысячи долларов США в районе деревни Софьино. Похищенные деньги после были обменяны на криптовалюту и переведены на криптокошелек, подконтрольный участникам организованной группы.