В МВД рассказали о схеме мошенников с топливными талонами

Мошенники начали взламывать аккаунты, предлагая людям "топливо по записи" В МВД рассказали о схеме мошенников с топливными талонами

Москва25 июн Вести.Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им "топливо по записи". Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.

По данным Киберполиции, аферисты предлагают потенциальным получить топливо без живой очереди.

Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к Telegram-аккаунту, и ввести полученный код. Если вы сделаете это, преступники перехватят управление вашей учетной записью предупредили в МВД

Чтобы избежать этого, в ведомстве посоветовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию. Также не рекомендуется вводить данные из сообщений и push-уведомлений на неизвестных интернет-страницах.

Еще одна схема – это распределение талонов на топливо якобы через специальную государственную программу. Как уточняет портал "Объясняем.рф", злоумышленники звонят жертвам от имени регионального министерства транспорта или правительства и предлагают талоны на бензин. Уловка срабатывает за счет психологического давления: людям говорят, что решение нужно принять срочно.