Москва25 июнВести.Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им "топливо по записи". Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.
По данным Киберполиции, аферисты предлагают потенциальным получить топливо без живой очереди.
Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к Telegram-аккаунту, и ввести полученный код. Если вы сделаете это, преступники перехватят управление вашей учетной записьюпредупредили в МВД
Чтобы избежать этого, в ведомстве посоветовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию. Также не рекомендуется вводить данные из сообщений и push-уведомлений на неизвестных интернет-страницах.
Еще одна схема – это распределение талонов на топливо якобы через специальную государственную программу. Как уточняет портал "Объясняем.рф", злоумышленники звонят жертвам от имени регионального министерства транспорта или правительства и предлагают талоны на бензин. Уловка срабатывает за счет психологического давления: людям говорят, что решение нужно принять срочно.