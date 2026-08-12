В МВД предупредили россиян о мошенничестве с топливными талонами Волк предупредила о мошеннических схемах с топливными картами

Москва12 авг Вести.Мошенники придумали новую схему обмана и начали предлагать в социальных сетях и мессенджерах якобы топливные карты и талоны по заниженным ценам или под видом ограниченных акций. Об этом россиян предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, аферисты размещают объявления в соцсетях, мессенджерах и интернете и направляют покупателей на поддельные сайты, имитирующие ресурсы топливных компаний. Там у пользователей выманивают данные банковских карт и коды подтверждения, после чего похищают деньги.

Волк привела в пример жителя Симферополя, который перевел мошеннику 5 тыс. рублей за топливные талоны. После продавец перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В большинстве случаев преступники создают сайты, имитирующие по своему оформлению официальные интернет-страницы топливных компаний. Кроме того, злоумышленники адаптируются к текущей ситуации в стране, изобретая новые способы обмана граждан говорится в сообщении

Волк порекомендовала покупать топливные карты только через официальные сайты компаний или их представителей, проверять адрес интернет-ресурса, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Кроме того, она призвала не передавать третьим лицам данные банковских карт и коды из СМС.

Ранее злоумышленники создали мошенническую схему с поддельной "Яндекс доставкой". Аферисты "откликаются" на объявление о продаже товара и просят оплатить доставку.