Москва29 июл Вести.Мошенники разработали новый способ получения доступа к банковским картам через услуги вызова такси. Об этом сообщили в МВД РФ.

По информации правоохранителей, злоумышленники намеренно вызывают такси по случайному адресу и указывают в комментариях безналичный способ оплаты.

Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из SMS. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги говорится в публикации пресс-службы в национальном мессенджере Max

В МВД предупредили, что подобная схема может быть использована против других работников сферы потребительских услуг.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и прочие связанные с Apple платформы, где утверждается, что с их помощью можно установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт.