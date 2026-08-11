Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковой "Яндекс доставкой" F6 сообщила о новой схеме обмана через фальшивый сервис "Яндекс доставки"

Москва11 авг Вести.Мошенники начали использовать бренд "Яндекс доставка", чтобы похищать банковские данные у пользователей сервисов бесплатных объявлений в России и странах СНГ. Подробности о новой схеме обмана ИС "Вести" рассказал консультант по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

По его словам, бренд "Яндекс доставка" зарекомендовал себя на рынке услуг, чем стали пользоваться кибермошенники. Новая схема может использовать два варианта развития событий. В первом случае аферист откликается на объявление о продаже товара и предлагает продавцу оплатить услуги "Яндекс доставки".

Ему предлагают перейти по ссылочке, где это нужно оформить. Присылается ссылочка, естественно, вредная. И все, продавец на радостях, что он продает холодильник, да еще сейчас покупатель сам ему оплатит заранее это все, ведется, переходит по ссылке, вводит данные банковской карты, код из смс, и дальше … он теряет доступ к своему банковскому аккаунту, теряет деньги рассказал эксперт

Во втором случае мошенник сам выступает в роли продавца и предлагает покупателю оплатить товар после получения через фальшивый сервис, добавил Золотухин.

Ранее в МВД рассказали, что в основные предлоги, под которыми злоумышленники продолжают звонить россиянам, входят подозрительные банковские операции, блокировка номера телефона или ложные попытки оформления кредитов.