Аналитик Воронин: популярной схемой обмана в РФ остается звонок из "доставки" Аналитик Воронин: звонок из "доставки" остается популярной схемой обмана в РФ

Москва11 июн Вести.Самой популярной мошеннической схемой в России остается звонок из якобы службы доставки или магазина цветов. Об этом заявил руководитель проектов компании "Интеллектуальная аналитика" Тимофей Воронин.

По его словам, которые приводит RT, злоумышленники сообщают жертве об отправке букета, для получения которого нужно назвать код из смс.

Также эксперт предостерег о мошеннической схеме с предложением легкого дополнительного заработка. Воронин подчеркнул, что схема опасна не только из-за шанса лишиться денег и аккаунтов, но и тем, что жертва может стать пособником злоумышленников, выступив в качестве дроппера или курьера для перевозки украденных денежных средств.

Третьей по популярности у мошенников схемой является звонок из "коммунальных служб" с сообщениями о замене домофона, визитах слесарей или газовщиков, в ходе которых необходимо продиктовать код из смс для подтверждения заявки.

3 июня доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, как мошенники находят повод для того, чтобы разговорить жертву.