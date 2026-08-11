В МВД рассказали, под какими предлогами аферисты звонят россиянам В МВД раскрыли главные предлоги, под которыми мошенники звонят россиянам

Москва11 авг Вести.Подозрительные банковские операции, блокировка номера телефона и ложные попытки оформления кредитов остаются главными предлогами, под которыми злоумышленники звонят россиянам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что телефонные аферисты чаще всего представляются банковскими работниками, а также сотрудниками правоохранительных органов, сотовых операторов и государственных учреждений.

[Сообщают] о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировке номера телефона, попытке оформления кредита на имя гражданина цитирует агентство слова представителей пресс-центра

Столичные полицейские за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали более 24 тысяч IT-преступлений в Москве. Этот показатель на шесть тысяч меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ранее рассказало, что мошенники могут писать под видом друзей, коллег или членов семьи.

Между тем врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что аферисты меняют стратегию в отношении несовершеннолетних. Они используют инфантилизм, потому что дети часто не могут сопротивляться злоумышленникам, которые обещают им денежное вознаграждение.