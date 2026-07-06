В Красноярском крае предприниматель пойдет под суд за уничтожение сельхозземель Гендиректор разработал карьер на сельхозземлях в Красноярском крае

Москва6 июл Вести.Генеральный директор ООО "Прогресс" предстанет перед судом за уничтожение сельхозземель на 247 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Мужчина с 2022 года карьер по добыче песчано-гравийной смеси на участке площадью 4,2 га в Березовском районе, зная, что он располагался на землях сельскохозяйственного назначения. Сначала он пытался изменить категорию земельного участка, но получил обоснованный отказ.

Без обязательного перевода земель, без проекта рекультивации, без положительного заключения государственной экологической экспертизы и необходимых разрешений на участке начались земляные работы. Под ковшами спецтехники исчез плодородный слой почвы, который формировался десятилетиями. В итоге на площади 4,2 га земля утратила возможность использоваться по своему прямому назначению, а причиненный окружающей среде ущерб специалисты оценили в 247 млн руб. написали в пресс-службе

Прокуратура утвердила фигуранту обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Дело рассмотрит Березовский районный суд.

Одновременно прокуратура добивается взыскания причиненного ущерба. Суд наложил обеспечительные меры на пять земельных участков, два жилых помещения и шесть транспортных средств обвиняемого.