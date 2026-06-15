Нижегородских жителей осудят за кражу полезных ископаемых на сумму более 49 млн

Нижегородские жители незаконно добыли более 263 тыс. тонн полезного ископаемого Нижегородских жителей осудят за кражу полезных ископаемых на сумму более 49 млн

Москва15 июн Вести.В Нижегородской области завершено предварительное расследование уголовного дела по статье о незаконном предпринимательстве и краже в особо крупном размере. Подробности сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

По материалам следствия, в 2023-2025 гг. двое местных жителей незаконно добывали песок на земельных участках возле города Дзержинска.

Похищенное грузили в самосвалы и продавали. Объем незаконно добытого полезного ископаемого составил более 263 тысяч тонн говорится в сообщении

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на сумму свыше 49 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский городской суд Нижегородской области.