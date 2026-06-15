Москва15 июнВести.В Нижегородской области завершено предварительное расследование уголовного дела по статье о незаконном предпринимательстве и краже в особо крупном размере. Подробности сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
По материалам следствия, в 2023-2025 гг. двое местных жителей незаконно добывали песок на земельных участках возле города Дзержинска.
Похищенное грузили в самосвалы и продавали. Объем незаконно добытого полезного ископаемого составил более 263 тысяч тоннговорится в сообщении
Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на сумму свыше 49 миллионов рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский городской суд Нижегородской области.