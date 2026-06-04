На Урале бизнесмен выплатит 196 млн руб. за добычу ископаемых на сельхозземлях

С челябинского бизнесмена взыскали 196 млн за добычу ископаемых на сельхозземлях На Урале бизнесмен выплатит 196 млн руб. за добычу ископаемых на сельхозземлях

Москва4 июн Вести.Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и взыскал с местного бизнесмена более 196 миллионов рублей за незаконную добычу полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что предприниматель занимался добычей ресурсов с 2015 по 2016 годы в Сосновском районе.

Вынесено решение о взыскании с гражданина, являвшегося на момент причинения ущерба собственником части поврежденных земельных участков и руководившего ходом работ по самовольному использованию недр, более 196 миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного недрам сказано в сообщении

В прокуратуре добавили, что назначение земель было изменено на промышленное в связи с разработкой месторождения строительного камня на смежных участках.