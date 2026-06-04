Москва4 июнВести.Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и взыскал с местного бизнесмена более 196 миллионов рублей за незаконную добычу полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что предприниматель занимался добычей ресурсов с 2015 по 2016 годы в Сосновском районе.
Вынесено решение о взыскании с гражданина, являвшегося на момент причинения ущерба собственником части поврежденных земельных участков и руководившего ходом работ по самовольному использованию недр, более 196 миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного недрамсказано в сообщении
В прокуратуре добавили, что назначение земель было изменено на промышленное в связи с разработкой месторождения строительного камня на смежных участках.