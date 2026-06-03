На Урале вынесен приговор по делу о незаконной рубке леса Уральский предприниматель оштрафован за незаконную рубку леса

Москва3 июн Вести.В Свердловской области Красноуфимский районный суд огласил приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Причиненный ущерб превысил 7,1 млн рублей, сообщает региональная прокуратура в MAX.

По материалам суда, организации, которую возглавлял обвиняемый Михаил Егоров 1992 г.р., был предоставлен лесной участок и разрешение на заготовку древесины в лесном массиве Красноуфимского района ГКУ "Красноуфимское лесничество".

Осужденный дал незаконное указание осуществить рубку сплошным способом деревьев всех пород,… несмотря на выявленное им самим несоответствие фактически произрастающих там елей и сосен оформленным документам говорится в сообщении

В результате незаконной деятельности сумма причиненного ущерба составила более 7,1 млн рублей.

Егоров частично признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 1,5 млн рублей. Также с осужденного взыскано свыше 7 млн рублей с учетом добровольно внесенных им в счет возмещения ущерба 100 тысяч рублей.