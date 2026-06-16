Житель Приморья проведет 4 года в колонии за вырубку ценных пород деревьев

За вырубку деревьев ценных пород житель Приморья получил срок Житель Приморья проведет 4 года в колонии за вырубку ценных пород деревьев

Москва16 июн Вести.В Дальнегорске Приморского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя о незаконной рубке деревьев в лесу стоимостью более 1 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что с декабря 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемый в лесу у села Рудная Пристань незаконно вырубил 23 дерева ценных пород, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Виновному назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и взыскание в доход государства более 1 миллиона рублей отмечается в сообщении

Кроме того, в доход государства конфискованы пять бензопил, на автомобиль осужденного стоимостью 400 тысяч рублей наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.