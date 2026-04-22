Суд в Приморье конфисковал автомобиль у осужденного за незаконный вылов рыбы

Москва22 апр Вести.Приморский краевой суд принял решение о конфискации в доход государства автомобиля у осужденного за незаконный вылов рыбы жителя Партизанска. Об этом сообщила прокуратура региона.

Судом установлено, что мужчина на берегу реки Милоградовка Ольгинского муниципального района без официального разрешения при помощи ставной сети, которая запрещена к использованию, выловил 70 особей рыбы кеты. Согласно оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 280 тыс. рублей.

Незаконную добычу фигурант осуществлял с использованием автомобиля марки "УАЗ 23632 Пикап", в кузов которого погрузил выловленную рыбу для последующей транспортировки поясняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

Приморский краевой суд поддержал позицию прокуратуры и конфисковал в доход государства машину, отменив таким образом решение суда первой инстанции о возвращении автомобиля осужденному владельцу.