Браконьер из Бурятии вез 27 мешков с омулем и нанес природе ущерб на 10 млн руб.

Москва24 апр Вести.Почти в 10 миллионов рублей оценен ущерб природе браконьерами, добывшими и перевозившими партию омуля в Иркутской области, сообщается в MAX- канале регионального управления МВД.

В конце марта 2026 года сотрудники ГАИ во время патрулирования остановили автомобиль, за рулем которого находился 44-летний житель Бурятии. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили 27 мешков и 2 полимерных пакета с более 2700 рыб без сопроводительных документов. Исследование показало, что рыба эта - байкальский омуль, для ее ловли использовались, предположительно, сети.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб отмечается в сообщении

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.