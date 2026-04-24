Почти в 10 миллионов рублей оценен ущерб природе браконьерами, добывшими и перевозившими партию омуля в Иркутской области, сообщается в MAX- канале регионального управления МВД.
В конце марта 2026 года сотрудники ГАИ во время патрулирования остановили автомобиль, за рулем которого находился 44-летний житель Бурятии. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили 27 мешков и 2 полимерных пакета с более 2700 рыб без сопроводительных документов. Исследование показало, что рыба эта - байкальский омуль, для ее ловли использовались, предположительно, сети.
Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерботмечается в сообщении
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.