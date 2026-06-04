Три уголовных дела в отношении двух браконьеров возбудили под Хабаровском Двое браконьеров задержаны в Хабаровском крае с осетрами и черной икрой

Москва4 июн Вести.Полицейские Ульчского района задержали двух браконьеров, один из которых перевозил осетра, второй – черную икру. Возбуждено три уголовных дела о незаконной добыче, перевозке и хранении водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Один из задержанных, 64-летний водитель, перевозил в автомобиле двух амурских осетров, утверждая, что получил их бесплатно от незнакомца для личного потребления. Другой, 34-летний местный житель, также был задержан за рулем иномарки, в которой обнаружены 9 контейнеров с осетровой икрой. При обыске его дома нашли еще 6 контейнеров… Он также заявил, что нашел икру на берегу Амура и хранил для себя отметили в пресс-службе

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, у них изъяли рыбу, икру и автомобили.