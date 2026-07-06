Москва6 июл Вести.Уголовное дело по статье о незаконных добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении семерых жителей Хабаровского края, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

По версии следствия, семь злоумышленников в возрасте от 30 до 58 лет в акватории реки Амур в районе села Киселевка Ульчского района на катерах при помощи сплавных сетей осуществляли незаконный вылов осетров. Попавшую в сети рыбу они оглушали, после чего затаскивали в плавсредство. В дальнейшем незаконный улов перевозился в село, где рыбу разделывали, икру солили и упаковывали в пластиковые емкости. Для хранения икры подозреваемые использовали заброшенный дом, в котором были установлены морозильные лари отметили в пресс-службе

Во время задержания правоохранители обнаружили в лодках рыбаков пять живых особей рыб семейства осетровых. Всю живую рыбу полицейские выпустили в реку. При обысках дома у подозреваемых и в заброшенном доме найдено 700 кг замороженных и 40 кг копченых частей осетра, один осетр, замороженный целиком, и 82 кг черной икры.

Ведется следствие.