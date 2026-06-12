Москва12 июнВести.Пять жителей Камчатского края предстанут перед судом за незаконную добычу камчатского краба в особо крупном размере и его продажу без маркировки, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
По версии следствия, в мае прошлого года на территории Соболевского района фигуранты на катере и с помощью запрещенных орудий лова добыли 640 особей камчатского краба на продажу. Ущерб государству составил 4,5 млн рублей.
Дело будет направлено в судотмечается в сообщении
Для возмещения ущерба на имущество соучастников преступной группы наложен арест.