На Камчатке перед судом предстанет ОПГ браконьеров Суд на Камчатке рассмотрит дело банды браконьеров

Москва12 июн Вести.Пять жителей Камчатского края предстанут перед судом за незаконную добычу камчатского краба в особо крупном размере и его продажу без маркировки, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

По версии следствия, в мае прошлого года на территории Соболевского района фигуранты на катере и с помощью запрещенных орудий лова добыли 640 особей камчатского краба на продажу. Ущерб государству составил 4,5 млн рублей.

Дело будет направлено в суд отмечается в сообщении

Для возмещения ущерба на имущество соучастников преступной группы наложен арест.