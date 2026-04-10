Москва10 апр Вести.Суд в Камчатском крае вынес обвинительные приговоры для двух мужчин, которые занимались незаконной охотой на птиц, охраняемых государством, передает РИА Новости.

В Камчатском крае члены организованной группы признаны виновными в незаконной добыче краснокнижных птиц сообщили в канале в MAX регионального управления Следственного комитета

Уроженцы Республики Алтай и Чукотского автономного округа занимались противозаконной деятельностью с августа по сентябрь 2025 года. Они поймали двух кречетов из отряда соколообразных и держали их в клетках.

Ловцы планировали вывезти птиц из региона и продать. В результате один из осужденных получил 5 лет 2 месяца лишения свободы условно, второй 5 лет условно. В обоих случаях предусмотрен длительный испытательный срок.

В качестве возмещения вреда с осужденных ловцов взыскали 5 миллионов 800 тысяч рублей.