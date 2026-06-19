В Приморье завели дело о покушении на контрабанду живого краба на 1,8 млн рублей

Жители Приморья попытались вывезти за границу живого краба на 1,8 млн рублей В Приморье завели дело о покушении на контрабанду живого краба на 1,8 млн рублей

Москва19 июн Вести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, их подозревают в покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По версии следствия, в декабре 2025 года фигуранты на двух маломерных судах попытались незаконно перевезти через границу Евразийского экономического союза в исключительную экономическую зону иностранного государства живого краба камчатского и были задержаны.

В ходе осмотра на борту было обнаружено и изъято 839 особей живого краба камчатского, их стоимость предварительно составляет более 1,8 млн рублей отмечается в сообщении

Подозреваемые взяты под стражу сроком на два месяца. Проводится следствие.