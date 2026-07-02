В Приморье перед судом предстанут контрабандисты стратегически важных ресурсов В Приморье будут судить продавцов тонны Камчатского краба

Москва2 июл Вести.Перед судом в Приморском крае предстанут два фигуранта в возрасте 36 и 53 лет, они обвиняются в покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что с января 2025 года по март 2025 года злоумышленники приобрели более 500 живых особей Камчатского краба массой 1198 кг, 39 живых особей синего краба массой 111 кг общей стоимостью порядка 5 миллионов рублей. Все это погрузили на борт катера для транспортировки в воды исключительной экономической зоны и последующей их перегрузки на другое судно. Краб был изъят на береговой линии бухты Три поросенка Уссурийского залива Владивостока и выпущен в естественную среду обитания.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу отмечается в сообщении

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.