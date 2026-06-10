Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае за незаконный вылов краба на 1 млрд

В Хабаровском крае ОПГ незаконно выловила камчатского краба на 1 млрд рублей Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае за незаконный вылов краба на 1 млрд

Москва10 июн Вести.В Хабаровском крае участники преступного сообщества подозреваются в незаконной добыче камчатского краба на сумму более одного миллиарда рублей, сообщает Следком.

Уголовное дело возбуждено в отношении 6 жителей края. Незаконная добыча камчатского и синего краба осуществлялась с января 2023 по март 2026 года.

За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тыс. килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более одного миллиарда рублей говорится в публикации СК в MAX

На имущество подозреваемых, их расчетные счета и рыболовецкие суда в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на сумму более чем 450 млн рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, один из участников преступного сообщества объявлен в розыск.