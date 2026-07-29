Более 900 кг немаркированного камчатского краба изъято силовиками в Подмосковье

В Подмосковье нашли почти тонну немаркированного камчатского краба на 21 млн Более 900 кг немаркированного камчатского краба изъято силовиками в Подмосковье

Москва29 июл Вести.В Долгопрудном Московской области в одном из цехов правоохранители обнаружили более 900 килограммов немаркированного камчатского краба стоимостью более 21 миллиона рублей, продукция изъята. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, указанный товар реализовывался через столичные кафе и рестораны.

Предварительно установлено, что на территории цеха в г. Долгопрудном Московской области производилась переработка камчатского краба. Продукция не имела предусмотренной законодательством маркировки… Обыски прошли в производственных и складских помещениях в Московском регионе написала Волк в своем Telegram-канале

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте немаркированных товаров, фигуранту предъявлено обвинение, его отпустили под подписку о невыезде. Продукция отправлена на экспертизу.