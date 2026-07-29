Москва29 июлВести.В Долгопрудном Московской области в одном из цехов правоохранители обнаружили более 900 килограммов немаркированного камчатского краба стоимостью более 21 миллиона рублей, продукция изъята. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным силовиков, указанный товар реализовывался через столичные кафе и рестораны.
Предварительно установлено, что на территории цеха в г. Долгопрудном Московской области производилась переработка камчатского краба. Продукция не имела предусмотренной законодательством маркировки… Обыски прошли в производственных и складских помещениях в Московском регионенаписала Волк в своем Telegram-канале
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте немаркированных товаров, фигуранту предъявлено обвинение, его отпустили под подписку о невыезде. Продукция отправлена на экспертизу.