Суд Уссурийска оштрафовал ИП на 250 тысяч за продажу алкоголя без лицензии

Штраф в 250 тысяч рублей получил ИП в Приморье за продажу алкоголя без лицензии Суд Уссурийска оштрафовал ИП на 250 тысяч за продажу алкоголя без лицензии

Москва23 июн Вести.Арбитражный суд Приморского края оштрафовал на 250 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за незаконные хранение, а также розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции без лицензии и сопроводительных документов, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В январе 2026 года полицейские провели контрольную закупку в кафе-баре на Краснознаменной улице, после чего зафиксировали факт продажи спиртных напитков. Из заведения изъяли свыше 25 единиц алкогольной продукции объемом свыше 13 литров.

В отношении владельца питейного заведения полицейские составили административные материалы. Установлено, что ранее за аналогичное правонарушение на мужчину уже составляли протокол об административном правонарушении отметили в пресс-службе

Суд назначил мужчине штраф в размере 250 тысяч рублей.