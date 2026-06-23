Москва23 июнВести.Арбитражный суд Приморского края оштрафовал на 250 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за незаконные хранение, а также розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции без лицензии и сопроводительных документов, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
В январе 2026 года полицейские провели контрольную закупку в кафе-баре на Краснознаменной улице, после чего зафиксировали факт продажи спиртных напитков. Из заведения изъяли свыше 25 единиц алкогольной продукции объемом свыше 13 литров.
В отношении владельца питейного заведения полицейские составили административные материалы. Установлено, что ранее за аналогичное правонарушение на мужчину уже составляли протокол об административном правонарушенииотметили в пресс-службе
Суд назначил мужчине штраф в размере 250 тысяч рублей.