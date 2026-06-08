Собственник кафе в Тынде получил штраф в 125 тыс. рублей за сотрудницу-нелегалку

В Тынде оштрафован собственник кафе, где работала повар-нелегал Собственник кафе в Тынде получил штраф в 125 тыс. рублей за сотрудницу-нелегалку

Москва8 июн Вести.Собственник кафе в городе Тында получил штраф в размере 125 тысяч рублей за то, что привлек к работе повара с иностранным гражданством, не имевшую на работу в РФ разрешительных документов, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Установлено, что в одном из городских кафе Тынды поваром трудилась иностранная гражданка в отсутствие разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности… Рассмотрев постановление прокуратуры, суд назначил правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 125 тыс. рублей отметили в пресс-службе

Также после вмешательства надзорного ведомства женщина была уволена из объекта общепита.