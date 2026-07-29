За неуважение к суду в Амурской области компания РЖД заплатит штраф 50 тыс. руб.

РЖД выписали штраф за непредоставление документов в суд в Амурской области За неуважение к суду в Амурской области компания РЖД заплатит штраф 50 тыс. руб.

Москва29 июл Вести.Суд в Амурской области оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 50 тысяч рублей за неуважение к суду - компания не предоставила документы вовремя, сообщается в MAX-канале пресс-службы инстанций региона.

В производстве Тындинского районного суда находится гражданское дело по иску жителя Тынды к ОАО «Российские железные дороги». 2 июля 2026 года судья принял иск и запросил до 22 июля у ответчика документы, необходимые для рассмотрения дела. В назначенный срок ответчик их не предоставил. Суд установил, что ответчик был в курсе судебного разбирательства с 9 июля 2026 года. Суд расценил действия РЖД как проявление халатности и неуважения к суду и участникам процесса.

Суд признал ОАО "Российские железные дороги" виновным в неуважении к суду и назначил штраф 50 тысяч рублей отмечается в сообщении

Деньги должны быть перечислены в федеральный бюджет в течение месяца с момента вынесения решения.