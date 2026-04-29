Москва29 апр Вести.Завитинский районный суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, совершившего вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствования правосудия, он заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

В декабре 2024 года мужчина узнал, что в отношении его сына возбуждено административное дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Материалы дела были направлены в суд. Чтобы сын избежал наказания, отец решил уничтожить документы. Он уговорил свою знакомую, которая работает почтальоном, похитить почтовое отправление с делом его сына. Женщина согласилась. Когда конверт с документами оказался у отца, он его сжег в печи дома.

Преступление раскрыли. Суд признал отца виновным в преступлении и назначил наказание — штраф 80 тысяч рублей отмечается в сообщении

Дело его сына было восстановлено и рассмотрено судом. Его признали виновным, он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управлять ТС на 1 год и 7 месяцев.