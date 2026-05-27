Служба охраны на ЖД выплатит 50 тысяч рублей трудоустройство экс-полицейского

Москва27 мая Вести.Белогорский отряд филиала ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" на Забайкальской железной дороге выплатит штраф 50 тысяч рублей за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Сковородинской транспортной прокуратурой … установлен факт трудоустройства в Белогорский отряд … бывшего сотрудника транспортной полиции без уведомления работодателя по прежнему месту работы отметили в пресс-службе

Постановлением транспортного прокурора организация привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.