Москва4 июнВести.Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции, возбуждены два административных дела, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в 2017–2022 годах житель Барнаула передал сотрудникам ОАО «РЖД» на станции Кулунда более 100 тысяч рублей за признание неисправных вагонов годными и сокращение сроков подачи, уборки и простоя подвижного состава на станции.
Возбуждено два административных дела о незаконном вознаграждении от имени юридического лицаотмечается в сообщении
Организация привлечена к административной ответственности, оплатила штраф 1 миллион рублей.