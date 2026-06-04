В Алтайском крае оштрафована организация за коррупционные правонарушения

Житель Алтайского края передал взятку за признание сломанных ж/д вагонов годными В Алтайском крае оштрафована организация за коррупционные правонарушения

Москва4 июн Вести.Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции, возбуждены два административных дела, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2017–2022 годах житель Барнаула передал сотрудникам ОАО «РЖД» на станции Кулунда более 100 тысяч рублей за признание неисправных вагонов годными и сокращение сроков подачи, уборки и простоя подвижного состава на станции.

Возбуждено два административных дела о незаконном вознаграждении от имени юридического лица отмечается в сообщении

Организация привлечена к административной ответственности, оплатила штраф 1 миллион рублей.