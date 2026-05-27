В Иркутской области четверых сотрудников РЖД обвинили во взятках на 88 миллионов

Москва27 мая Вести.Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении четырех сотрудников ОАО "РЖД" в Иркутской области. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму 88 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Завершено расследование уголовных дел в отношении четверых сотрудников структурных подразделений ОАО "РЖД". В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ говорится в публикации

Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам, которые будут направлены в суд.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год сотрудники РЖД, действуя в составе организованной группы, получали взятки на регулярной основе от генерального директора логистической фирмы и ее контрагентов. Деньги передавались наличными за беспрепятственное и оперативное обслуживание вагонов на станциях, приоритетное право перевозки и сопровождение грузов. Кроме того, часть средств - более 10 миллионов рублей - предназначалась для передачи другим должностным лицам.

Объем уголовных дел составил 297 томов. Следователи провели 550 следственных действий, включая 258 допросов, 45 обысков, 59 осмотров предметов и документов и 18 очных ставок. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 32 миллиона рублей.