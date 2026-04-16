Руководителя Западно-Сибирской железной дороги подозревают в крупной взятке

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Мужчину подозревают в получении крупной взятки.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) говорится в сообщении

Другим фигурантом дела является представитель коммерческой организации, который подозревается в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года руководитель ЗСЖД получил более 50 миллионов рублей за покровительство коммерческим компаниям. Мужчина давал указания своим подчиненным и подписывал документы в интересах этих организаций, что являлось нарушением закона.

Фигурантов задержали. Вопрос об избрании меры пресечения решается.