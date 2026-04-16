Москва16 апрВести.В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.
Мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)говорится в сообщении
Другим фигурантом дела является представитель коммерческой организации, который подозревается в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По данным следствия, в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года руководитель ЗСЖД получил более 50 миллионов рублей за покровительство коммерческим компаниям. Мужчина давал указания своим подчиненным и подписывал документы в интересах этих организаций, что являлось нарушением закона.
Фигурантов задержали. Вопрос об избрании меры пресечения решается.